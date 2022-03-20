اعتقال متهم اعتدى على كادر تدريسي في ذي قار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق ق . خ الركن سعد علي عاتي الحربية، من خلال المتابعات المستمرة وانتشار الدوريات تمكنت شرطة قضاء الغراف من القبض على المتهم ( ز.ا.ر ) الذي اعتدى على الكادر التدريسي لاحدى المدارس في الغراف".وأضاف البيان ان المتهم "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه وفق المادة 229 من قانون العقوبات".