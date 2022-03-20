لجنة تحقيقية برئاسة الأعرجي تتوجه الى أربيل

وذكر اعلام مستشارية الامن القومي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجهت إلى أربيل".وكانت عاصمة إقليم كردستان قد تعرضت إلى هجوم بـ12 صاروخاً باليستياً، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأميركية ومحطة كردستان 24 بمصيف صلاح الدين؛ ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.وتبنى الحرس الثوري الإيراني رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.