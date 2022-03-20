الأعرجي و ابو رغيف يصلان الى أربيل

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي و مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول ركن احمد ابو رغيف، اليوم الأحد، على رأس لجنة تحقيقية الى محافظة أربيل.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، انه "اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول ركن احمد ابو رغيف وصلت إلى أربيل".

واضاف، ان "وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد استقبل اللجنة التحقيقية التي ضمت عددا من القيادات الامنية".

وكانت عاصمة إقليم كردستان قد تعرضت إلى هجوم بـ12 صاروخاً باليستياً، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأميركية ومحطة كردستان 24 بمصيف صلاح الدين؛ ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.





