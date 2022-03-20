أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على متاجرين بالقطع الآثرية في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الأمن الوطني تمكنت من القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالقطع الآثرية مقابل مليون ونصف دولار".