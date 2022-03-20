الإطاحة بمسؤول "ديوان الصحة" بداعش في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعمليات عدة نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة ٧٣ والفوج الثاني لواء المشاة ٢١ وقوة من الفوجين ذاتهما، اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المسؤول عن ما يسمى ( ديوان الصحة) لداعش الارهابي في الحي الزراعي بناحية زمار غربي محافظة نينوى، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".وتابع، أن "القوة تمكنت أيضا من ضبط خمس عبوات ناسفة وثلاثة رؤوس صواريخ، مع قنبرة هاون ١٢٠ ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى".وأشار البيان إلى أنه "جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".