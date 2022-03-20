الاستخبارات تقبض على عدد من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لا زالت الجولات اليومية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية المتمثلة بمفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة في بغداد والمحافظات كافة لمتابعة ارتفاع الأسعار و المواد الممنوعة من الاستيراد و يتم محاسبة المتلاعبين بالاسعار و المحتكرين للمواد".واضافت انه "تم القاء القبض على (٣٠) مخالف من الذين يستغلون المواطنين من المتلاعبين بالأسعار و المتاجرين بالمواد الممنوعة من الاستيراد، فضلا" عن ضبط (٧٠٦) طن من المواد الغذائية المهربة والغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية".واشارت الوكالة الى انها "اليد الضاربة لكل من تسول لة نفسة العبث بقوت المواطن وستنزل اقصى العقوبات بحق المتهمين الذي تثبت ادانتهم بهكذا جرم من خلال القضاء العادل".