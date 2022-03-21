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القبض على 13 متهما بالمواد المخدرة والدكة العشائرية في بغداد

أمن

2022-03-21 | 03:34
القبض على 13 متهما بالمواد المخدرة والدكة العشائرية في بغداد
663 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابتين للمتاجرة بالمواد المخدرة، وثلاثة متهمين بعمليات"الدكة العشائرية" ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الامني الوطني، دائرة العمليات والدعم الاستخباري) تمكنت من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم (نصف كيلو)من مادة الكريستال مع كمية من علب الادوية غير المرخصة جاء ذلك خلال معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم وعلى الفور تم نصب كمين محكم داخل شقة ومن ثم اعتقالهم وبالجرم المشهود بالقرب من ساحة الدلال في منطقة الاعظمية".

وأضاف البيان ان "قوة من شؤون السيطرات بإشراف وتنسيق من لجنة متابعة عمل السيطرات/قيادتنا مع مدير السيطرات الخارجية من تنفيذ ممارسات امنية والتدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين قضائياً تمكنت من القاء القبض على (٥) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم يستقل عجلة حمل كبيرة محور جزء منها الى صهريج مخفي معد لتهريب المشتقات النفطية والجزء الظاهر براد وذلك في سيطرة الشعب".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من شخصين اثنين ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها وذلك ضمن منطقة جكوك بجانب الكرخ".
الى ذلك، "تمكنت قوة من افواج طوائ بغداد من اعتقال ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية ومصادرة الاسلحة التي بحوزتهم في شارع باب المراد ضمن منطقة الكاظمية".

واشار البيان الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".
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