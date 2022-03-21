مداهمة منزل مطلوب تنتهي بمقتله مع جندي في مدينة الصدر (صورة)

وأوضح، أن "القوة الأمنية المنفذة للواجب قتلت المطلوب مع ابنه، بعد إطلاقهما النار على القوة وقتلهما جندياً وإصابة اثنين آخرين".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية من الجيش العراقي نفّذت واجب أمر قبض وتحرٍ على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد"، مشيراً إلى أن "المتهم مطلوب سابقاً، لقتله ثلاثة أشخاص".وأضاف، أن "القوة الأمنية حاصرت المنزل، وطلبت من المطلوب تسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بالرد على القوة بإطلاقات نارية".