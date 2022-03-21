إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بعد رمي نفسها من أعلى جسر الكوفة

وقال مصدر في محافظة النجف الاشرف لـ السومرية نيوز، "ان مفارز الشرطة النهرية ومفرزة الغواصة سارعت لانقاذ الامرأة وتم ذلك بوقت قياسي ".واضاف، ان "الامرأة تعاني من مشاكل عائلية قررت الانتحار وانهاء حياتها"، مشيرا الى انه "تم تسليمها للمستشفى المختص بحضور ضابط ومفرزة من مركز الشرطة المختص".يذكر ان هناك تزايد في حالات الانتحار في العراق وبالخصوص بالقرب من الجسور على الانهار الكبرى مما جعل الشرطة النهرية تتخذ اجراءات احترازية وتسير دوريات بالقرب من الجسور لا سيما محافظة النجف حيث وجه مدير الشرطة النهرية في وقت سابق بان تكون هناك مرابطات امنية وزوارق قرب جسور المحافظة .