القبض على متهمين اثنين بتهريب الآثار وآخر بحيازة المخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية، تمكنت من خلال نصب سيطرة مفاجئة في منطقة الكرادة ببغداد ، من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 58 "تهريب الآثار" ضبط بحوزتهما 200 قطعة نقدية أثرية".واضاف البيان، أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول، عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية في منطقة حي العامل ببغداد ، ألقت القبض على متهم بعد ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة".ولفت البيان إلى أن "المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب والاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".