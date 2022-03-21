منتسب مخمور يصيب زميله في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت داخل احد ابراج المراقبة ضمن قرية الغريباويين في منطقة الرضوانية جنوب غرب العاصمة، بين منتسبين اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخاص بهما ما أسفر عن إصابة أحد الطرفين بطلق ناري في منطقة البطن واليد".وأشار إلى "نقل المنتسب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المنتسب الآخر الذي قام باطلاق النار لغرض الفحص"، مبيناً أنه "حسب المعلومات الأولية اتضح أنه مخمور".