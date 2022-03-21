انتشال 143 جثة في الموصل (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن انتشال 143 جثة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تنتشل جثث عدد/ 143 مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت أن "فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) باشر بأمرة النقيب محمود عبد المحسن بحضور ممثل من قيادة عمليات نينوى والشرطة المحلية والطبابة العدلية وبلدية الموصل من انتشال الجثث وتسليمها الى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي".