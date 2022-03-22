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القبض على مرتكبي دكة عشائرية بـ"العبوات" في بغداد (صور)

أمن

2022-03-22 | 04:16
القبض على مرتكبي دكة عشائرية بـ"العبوات" في بغداد (صور)
2,583 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بالارهاب، وثلاثة اخرين بجرائم "الدكة العشائرية" في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، تواصل جهودها في ملاحقة العناصر الارهابية ومرتكبي جرائم الدكة العشائرية "إرهاب الاحياء السكنية" والعابثين بالسلم المجتمعي، حيث تمكنت قوة من اللواءين (٢٧ ، ٢٢) فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على متهمين اثنين بالارهاب، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهما في منطقتي "البكرية، البوعساف" شمالي بغداد ضمن قاطع المسؤولية بجانب الكرخ.

وأضافت، أنه "في غضون ذلك تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بجرائم الدكة العشائرية جاء ذلك بعد سماع صوت انفجار وعلى الفور توجهت القوة الى مكان الحادث وتبين وجود انفجار في احدى الدور السكنية".

وتابعت، "تم استدعاء الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد واثناء الكشف الاولي اتضح ان الانفجار كان القاء عبوة محلية الصنع، اسفرت عنها خسائر مادية فقط وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال ساعات قليلة تم التعرف على الجناة والقبض عليهم جميعاً في منطقة (حي الجوادين)".

وأشارت القيادة إلى أنه " تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".
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