إصابة أربعة أشخاص بحوادث متفرقة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية اصيب نتيجة طلق ناري طائش ضمن منطقة الامين الثانية"، مشيراً الى "اصابة شاب نتيجة عبثه بالسلاح داخل داره ضمن منطقة الحارثية".وأضاف المصدر أن "مشاجرة لم تعرف اسبابها وقعت بين طرفين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مجمع الرجاء في منطقة الحرية ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة بطلق ناري".ولفت المصدر الى "حدوث مشاجرة بين مفوض في الجيش وشخصين اثنين مدنيين ضمن منطقة المشتل حيث قام المدنيين بضرب المفوض بآلة حادة اصيب على اثرها بمنطقة الوجة"، موضحاً أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت المدنيين وتم ايداعهم التوقيف".