مكبّلة بالسلاسل.. صرخات استغاثة تقود لتحرير امرأة مع أطفالها في بغداد

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعاتنا الأمنية تواصل عملياتها الأمنية بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وذلك من خلال ملاحقة عصابات الشر والجريمة الخارجين على القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من مداهمة احد الدور السكنية في منطقة الأمين شرقي بغداد بعد سماع صرخات استغاثة من داخل لك الدار، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على امرأة مكبّلة بالسلاسل ومعها ثلاثة من أطفالها".وأشار البيان إلى أن "المرأة تم تحريرها والقاء القبض على ثلاثة من الخاطفين"، مبيناً أن اعترافات الخاطفين الأولية "تشير إلى أن سبب الخطف هو خلاف مادي مع زوج المرأة".وتابع: "تمت إحالة الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".