عملية نوعية تطيح بمفرزة "كفالات" داعش في صلاح الدين - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي لضرب معاقلهم والقصاص منهم، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين".وأضاف البيان، أن الإرهابيين الأربعة "اعترفوا من خلال التحقيقات الاولية بانتمائهم لعصابات داعش والأشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الدعم اللوجستي ومايسمى الكفالات إلى العناصر الارهابية"، مشيراً إلى تدوين "أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".