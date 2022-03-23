الإطاحة بعصابة لسرقة الـ"تك تك" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية في مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات "تك تك" ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".وأضافت، أنه "تم ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة ودراجات نارية مسروقة بأنواع مختلفة معدة للتفصيخ، بحوزة المتهمين".وأشارت المديرية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".