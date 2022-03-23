عمليات بغداد تروي تفاصيل اعتقال متهمين بالاعتداء على كادر رفع التجاوزات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وبإيعاز مباشر من الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من الفوج الثاني لرئاسة الجمهورية الثاني من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على الاعتداء لآلية رفع التجاوزات التابعة لإمانة بغداد/بلدية الدورة جاء ذلك بعد ان فتحوا اطلاق نيرانهما على العجلة خلال تنفيذ الواجب المكلفين به لازالة التجاوزات".واضافت انه "في غضون ذلك رفض المتهمين تسليم الاسلحة التي بحوزتهم واخفاءها في العجلة التي بحوزتهم وبعدها تم استدعاء صقر بغداد واخراج الاسلحة من العجلة واعتقالهم فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن منطقة المهدية/الزراعي جنوبي بغداد".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين الاثنين والاسلحة التي بحوزتهما الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهما وفق القانون العادل".