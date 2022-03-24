القبض على 4 ارهابيين وضبط صواريخ وعبوات في الانبار ونينوى

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على اربعة ارهابيين وضبطت صواريخ وعبوات في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر والسادسة عشر والعشرون وبالتعاون مع قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على اربعة إرهابيين ثلاثة منهم في الانبار والاخر في سهل نينوى بعد تخفيه بين النازحين في مخيم حسن شام وهروبه من المخيم".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب وتم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

واشار البيان الى ان "القوة ذاتها تمكنت من الوصول الى نفق للدواعش في نينوى، كما استطاعت ان تضبط٣١٠ اطلاقة احادية و ٣١ عبوة ناسفة، و١٧ مسطرة تفجير، و١٣ لغم ارضي، و ١١ مقذوف، و١٠ قنابر مختلفة، و١٠ صواريخ مختلفة في مناطق عدة من الانبار ونينوى وغرب نينوى".