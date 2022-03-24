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بسبب انتقاده عمل محافظ صلاح الدين... اعتقال الناشط المدني يزيد الحسون‎‎

أمن

2022-03-24 | 04:59
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بسبب انتقاده عمل محافظ صلاح الدين... اعتقال الناشط المدني يزيد الحسون‎‎

المصدر:
السومرية
682 مشاهدة

بسبب انتقاده عمل محافظ صلاح الدين.. اعتقال الناشط المدني "يزيد الحسون" ودعوات لفتح ملفات الفساد في المحافظة.

أثارت قضية اعتقال الناشط  يزيد الحسون بسبب انتقاده عمل محافظ صلاح الدين، موجة غضب عارمة ضد سياسة تكميم الأفواه التي يتخذها بعض المسؤولين، وسط دعوات بضرورة فتح ملفات الفساد واجراء تحقيق بالمشاريع الوهمية في المحافظة.

تحتل محافظة صلاح الدين النصيب الأكبر من الفساد المستشري في العراق، فمن المشاريع الوهمية إلى صفقة اجهزة التعفير المدوية وما شهدتها من هدر للمال العام، مرورا بمشاريع الكاميرات الحرارية التي لا تعمل أغلبها، وصولا إلى الأمطار الأخيرة التي صنفت المحافظة على انها شبه بالمنكوبة ومنعدمة الخدمات، بسبب فساد حكومتها المحلية، وفق ما يراه مراقبون.

الأوضاع المأساوية فجرت غضب المواطنين في أكثر من مرة، والذين يطالبون بإقالة رأس الهرم المتمثل بالمحافظ عمار جبر، لكنها دائما ما كانت تبوء بالفشل، بعد الأساليب التي يتخذها المحافظ مع المعترضين، والتي كان آخرها رفع دعوى قضائية على الناشط المدني يزيد الحسون، بسبب انتقاده لطريقة ادارة المحافظ لصلاح الدين.

تصفية الناشطين والصحفيين ممن يكشفون ملفات بحجة التشهير، نوع اخر من انواع القمع والاستبداد والدكتاتورية، هذا ما أكده مواطنون في صلاح الدين بعد اعتقال الحسون، والذي دائما ما يتحدث عن ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.


وفجرت حادثة اعتقال  الحسون غضب العراقيين على مواقع التواصل، حيث انتقدوا محافظ صلاح الدين على رفعه الدعوى، وسط تساؤلات بانه كيف ببلد يعتمد النظام الديمقراطي ان يتعرض ناشط فيه إلى اعتقال لمجرد انتقاده عمل المسؤول، بالرغم من منطقية ما يطرحه.
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