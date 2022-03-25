اندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع بعدد من المحال التجارية ضمن منطقة بغداد الجديدة".