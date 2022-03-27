العثور على صواريخ بعمليات تفتيش في كركوك

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز متفجرات اللواء بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (العريشة العليا) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على صاروخ كراد".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفّذت عملية تفتيش قرية (الحوايج) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على قنبرة هاون عيار 120 ملم ، صاروخي قاذفة RBG7".ولفت البيان إلى أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة مسنودة بالجهد الاستخباري، نفّذت عملية تفتيش قرية (خزيفي) ، أسفرت عن العثور على 3 صواريخ قاذفة RBG7"، مؤكداً "إتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".