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الإعلام الأمني: القبض على متهمين بالارهاب واخر يتاجر بالاثار في بغداد

أمن

2022-03-27 | 13:28
الإعلام الأمني: القبض على متهمين بالارهاب واخر يتاجر بالاثار في بغداد
102 مشاهدة

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين بالارهاب واخر يتاجر بالقطع الأثرية في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضد العناصر الارهابية للقصاص منهم والمجرمين ، ووفقا لمعلومات استخباراتية تمكنت مفارز الوكالة العاملة بمحافظة بغداد من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية قيامة بنقل وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الامنية المتواجدة في قضاء الطارمية".

واضافت ان "مفارز الوكالة ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في سيطرة الشعب والمطلوب الى مديرية استخبارات وأمن الانبار".

واشارت الخلية الى انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في بغداد وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص واستحصال الموافقات القضائية ومتابعتة من محافظة الانبار الى محافظة بغداد بعد ما تم استدراجة وبالجرم المشهود وبحوزتة قطعة اثرية تعود للعصور القديمة".

واوضحت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وضبط القطعة الاثرية بمحضر ضبط اصولي".
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