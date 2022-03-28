Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى موسكو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

القبض على 5 متهمين بينهم اثنين اقدما على طعن مواطن في بغداد

أمن

2022-03-28 | 03:32
القبض على 5 متهمين بينهم اثنين اقدما على طعن مواطن في بغداد
561 مشاهدة

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 5 متهمين بينهم اثنين اقدما على طعن مواطن اثر مشاجرة وآخرين بقضايا السرقة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود مشاجرة وطعن مواطن بمنطقة الرقبة مما أدى الى اصابته بجروح خطيرة، على الفور شرعت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري تم الانتقال الى محل الحادث في منطقة "الشرطة الخامسة" غرب بغداد ، وأسفرت عملية التحري وجمع المعلومات عن التعرف على الجناة بزمن قياسي وإلقاء القبض عليهما قبل محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما آلة جارحة(سكين) وهو السلاح المستخدم بالجريمة".
 
واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث، ألقت القبض على متهم في منطقة (الحرية) بعد قيامه بسرقة (تك تك) وإطلاق العيارات النارية وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته (تك تك) مسروقة ومسدس صوتي محور".
 
وتابع، ان "قوة أخرى من اللواء ذاته مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الحرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446"سرقة "في منطقة (الحرية) غرب بغداد.
 
وفي سياق متصل ألقت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام حي العامل القبض على متهم مطلوب وفق المادة 443"سرقة"في منطقة (الحمدانية) ببغداد، وفقا للبيان.
 
واشار الى انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:57 | 2022-03-28 04:57
04:47 | 2022-03-28 04:47
04:45 | 2022-03-28 04:45
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.