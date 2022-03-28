القبض على 5 متهمين بينهم اثنين اقدما على طعن مواطن في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 5 متهمين بينهم اثنين اقدما على طعن مواطن اثر مشاجرة وآخرين بقضايا السرقة في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود مشاجرة وطعن مواطن بمنطقة الرقبة مما أدى الى اصابته بجروح خطيرة، على الفور شرعت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري تم الانتقال الى محل الحادث في منطقة "الشرطة الخامسة" غرب بغداد ، وأسفرت عملية التحري وجمع المعلومات عن التعرف على الجناة بزمن قياسي وإلقاء القبض عليهما قبل محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما آلة جارحة(سكين) وهو السلاح المستخدم بالجريمة".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث، ألقت القبض على متهم في منطقة (الحرية) بعد قيامه بسرقة (تك تك) وإطلاق العيارات النارية وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته (تك تك) مسروقة ومسدس صوتي محور".

وتابع، ان "قوة أخرى من اللواء ذاته مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الحرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446"سرقة "في منطقة (الحرية) غرب بغداد.

وفي سياق متصل ألقت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام حي العامل القبض على متهم مطلوب وفق المادة 443"سرقة"في منطقة (الحمدانية) ببغداد، وفقا للبيان.

واشار الى انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".