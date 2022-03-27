"ام حسين" ضحية النصب والاحتيال من قبل شركة وهمية‎‎

كثرت في الاونة الاخيرة شركات النصب والاحتيال التي تستدرج المواطنين وتستغل مستمسكاتهم الرسمية..في ظل مناشدات لمتابعة تلك الشركات والاشخاص الذين يقفون وراءها ويختفون عقب انتهاء الامر في ليلة وضحاها.نصب واحتيال في وضح النهار تعرضت له هذه السيدة امام انظار الجميع..بعد تقديمها على قرض من احدى الشركات الاهلية الجديدة ببغداد وتفاجئهاا قبيل انتهاء التسديد بوصل يقول بانها اشترت اجهزة كهربائية بمبلغ يتجاوز اربعة اضعاف المبلغ الذي استلمته.وفي الوقت الذي تؤكد فيه هذه المرأة بان حالتها ليست الوحيدة من نوعها بينت بان الجهات الامنية وقفت مكتوفة الايدي امام حالتها عقب توجهها لاقرب مركز للشرطة للابلاغ عن الامر.وكثرت في الاونة الاخيرة شركات النصب والاحتيال التي باتت تستدرج المواطنين باقساط مخفضة وفوائد قليلة..ليقع المستفيدون في شباك تلك الشركات التي يتساءل الكثيرون عن دور الجهات المعنية بتسجيلها وادخالها للسوق ومنحها الرخصة لسحب الاموال من البطاقات المالية.