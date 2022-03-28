القبض على 4 ارهابيين ومداهمة وكرين للدواعش في 3 محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على اربعة ارهابيين ومداعمة وكرين للدواعش في الانبار وديالى وغربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز انه "بعمليات نوعية ومعلومات غاية بالدقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى والخامسة والعاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع عمليات الفرق المذكورة اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين احدهما اثناء محاولتة دخول منطقة الصقلاوية بالفلوجة الانبار والاخر بعد مداهمة منزله بتل عبطة بقضاء الحضر غربي نينوى".

واضاف البيان انه "تم القبض على الارهابيين الاخرين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وتابع ان "المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وقوات برية تمكنت من مداهمة وكرين لداعش الارهابي في قضاء الرطبة وضبطت 600 اطلاقة عيار 14،5 ملم، 26 قنبرة هاون مختلفة، 12 عبوة وقداحة وحشوة دافعة و 6 مقذوفات مختلفة .

وذكر انه "تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".