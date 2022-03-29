القبض على متهم بالإرهاب لقيامه بتهديد وابتزاز الشركات النفطية في البصرة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز للوكالة من القاء القبض على متهم بالإرهاب في محافظة ذي قار وذلك لقيامه بتهدد وابتزاز الشركات النفطية العاملة ضمن محافظة البصرة".وأضاف البيان، أنه "تم ضبط 18 عجلة والقاء القبض على سائقيها اربعة منها محملة بمعدات نفطية كبيرة الحجم دون أوراق او موافقات رسمية، حيث تم ضبطها ضمن محافظه صلاح الدين وبعضها محملة بمنتوج نفطي بدون اوراق رسمية او موافقات بالحمولة ضمن محافظة بغداد كركوك و كربلاء المقدسة والبصرة حيث تم ضبطها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".