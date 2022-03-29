الخلية تعلن نتائج أولية لعملية "الإرادة الصلبة"

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن انطلقت صباح اليوم وعلى بركة الله، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، الصفحة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة "والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيره في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".وأضافت، أنه "كانت النتائج حتى ساعة اعداد هذا البيان هي :العثور على عجلتين مفخخين ومنزلين مفخخين و ٨ عبوات ناسفة ووكرين للإرهابيين و١٢ كيلو غرام من مادة C4 و ٣ قداحات تفجير وحشوتي قاذفة RBG7 وكمية من الأسلاك الشائكة، ومازالت العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة".وأشارت إلى أن "العملية لا زالت مستمرة".