أخفاها بإطار سيارته.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من الكريستال في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ونصب الكمائن، تمت الإطاحة بأحد تجار المخدرات والقبض عليه، وضُبط بحوزته خمسة كيلو غرامات ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدرة".وأضاف البيان، أن "كمية المخدرات كانت موضوعة داخل إطار عجلة التاجر التي كان يستقلها"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة 28 من قانون المخدرات في الجانب الايمن لمدينة الموصل".