خلية الإعلام تعلن الإطاحة بإرهابي ينتمي لـ"ولاية الفلوجة"

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد وبعملية نوعية خاصة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي ينتمي الى ما يسمى (ولاية الفلوجة) قاطع الشرطة العسكرية العامة كعنصر عسكري إرهابي خطر".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".