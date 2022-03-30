ناطق عسكري يكشف لـ السومرية نتائج عملية الارادة الصلبة"

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن نتائج عملية "الارادة الصلبة" التي انطلقت قبل ساعات في مناطق عدة.

وقال رسول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عملية الارادة الصلبة انطلقت حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وشاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى وقطعات الحشد الشعبي وبأسناد مباشر من قبل طيران الجيش العراقي".

وأضاف رسول "عثرنا على عجلتين مفخختين ومنزلين مفخخين و8 عبوات ناسفة ووكرين للارهابيين و12 كيلو غرام من مادة الـ c4"، مشيراً الى أن "الصفحة الثانية والتي انطلقت اليوم تمكنت القوات من احباط مخطط للارهابيين حاولوا استهداف المدنيين حيث عثرنا على عجلة تحمل عدد كبير من الاسلحة".

ولفت رسول الى أن "العمليات الامنية مستمرة حسب توجيهات القائد العام وستكون مثمرة لانهاء تواجد العصابات الارهابية وتطهير اراضينا من دنس عصابات الشر".