بغداد.. عصابة تحاول سرقة منزل وتقتل امرأة بداخله (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة قُتِلَت داخل منزلها في منطقة المشتل، والقوات الأمنية أجرت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".وأوضح، أن "خمسة أشخاص دخلوا إلى دار الضحية ضمن منطقة المشتل عن طريق دار اخر ملاصق لهم قيد الانشاء بدافع السرقة، وتمت ملاحظتهم من قبل صاحب الدار".وأضاف، أن "المجموعة المسلحة قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل الدار، ما أسفر عن مقتل زوجة صاحب الدار، فيما تمكنت المجموعة من الفرار الى جهة مجهولة".