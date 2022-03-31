حددت أماكنها.. عمليات بغداد تعلن فتح طرق مغلقة في جانبي الكرخ والرصافة (صور)

وأوعزت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، لجنــة فتح الطرق والازقة وازالة التجاوزات الى "الجهد الهندسي/قيادتنا بفتح شارع راغبة خاتون ضمن محلة ٣٠٤ زقاق ٢٢ في منطقة الاعظمية، وفي غضون ذلك تمكن الجهد الهندسي للفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مـع مفارز من (افواج طوارئ بغداد، مركز نجدة الرشاد، قاطع مرور بغداد الجديدة، بلدية بغداد الجديدة) برفع عدد من الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة ضمن المناطق التالية (محلة ٧٢٩ زقاق ١ قرب مصرف المشتل، محلة ٧٢٩ زقاق ٣٨ شارع ٧٧ ، محلة ٧٢٩ زقاق ٤٠ ، محلة ٧٢٩ زقاق ٤٢، محلة ٧٢٩ زقاق ٥٦ ، محلة ٧٢٩ زقاق ٨٣ ، محلة ٧٣٣ زقاق ٦ ، محلة ٧٣٩ ، محلة ٧٣٩ زقاق ٤٣ سوق الشهداء) شرقي بغداد".وفي سياق متصل، "باشرت لجنة فتح الطرق وازالة التجاوزات بالتنسيق مع القوة الماسكة للواء الرئاسي الثاني وبمشاركة الجهد البلدي/الدورة بفتح الشارع المحاذي للخط السريع في منطقة حي المعلمين ضمن محلة ٨٢٤ شارع ٢٧ مع رفع الكتل الكونكريتية بجانب الكرخ، جاء ذلك بعد ورود الكثير من المناشدات التي تخص غلق الشوارع اعلاه".