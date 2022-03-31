إحباط عملية تهريب صهاريج محملة بالنفط و400 أسطوانة غاز في كركوك

وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة بخصوص تهريب المشتقات النفطية من محافظة كركوك؛ كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة جهدها الميداني لتتمكن من ضبط سبع ناقلات مملوءة بمادة النفط الأبيض، فضلاً عن عجلة حمل تنقل (400) اسطوانة غاز".واضاف انه "تمَّ القاء القبض على تسعة متهمين يستقلون هذه العجلات بعد استحصال الموافقات القضائية".واشار البيان الى انه "جرىى تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".