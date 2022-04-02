بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/25 ولغاية 2022/4/2 كالاتي:- تنفيذ اوامر قبض 1434-القبض مطلقي العيارات النارية 31-احالة متهمين الى المحاكم 265-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 281-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 332-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 445-مضاهات طبعات الاصابع 96-عدد طالبي النجدة 1694-حالات العنف الاسري 68-فض مشاجرات 1131-ضبط عجلات مطلوبة 71-تبرع بالدم 7-القبض على المتسولين 1079-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 18-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 771-طبع لوحات السيارات 14522-اصدار اجازات السوق 11209-اصدار سنوية السيارات 21379-مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 20