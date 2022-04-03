بغداد.. الإطاحة بمبتز إلكتروني أخذ 20 مليون دينار من فتاة وساومها مرة أخرى

وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تدفع له مبالغ مالية".وأضاف البيان، أن المتهم "وبعد ما قام بأخذ 20 مليون دينار عراقي من الضحية، عاد بعد يومين ليطلب منها مبلغ مالي آخر قدره (خمسة ملايين دينار)".وأشار البيان إلى أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام بتعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، فعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل إلى المتهم".وأوضح: "تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، ودُونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".