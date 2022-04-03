إحالة ارهابيين أشرفا على تفجير ساحة الطيران لمنصة الإعدام

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الإرهابيين اعتقلا في وقت سابق في عملية نوعية خاصة وتم إكمال اوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب".وأضافت، "كان الارهابيان قد انتميا إلى تنظيم داعش الارهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعداً للارهابي (ابو حسن الغريباوي) والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".