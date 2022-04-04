القبض على اثنين من المطلوبين في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية، انه "من خلال المتابعه المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، قوة من اللواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة ، ألقت القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/ أرهاب) في قضاء طوزخورماتو ناحية ينكجه بمحافظة صلاح الدين".وأضافت ان المطلوبين "تم تسليمهما الى جهة الطلب أصوليًا".