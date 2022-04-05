الاطاحة بالمتهم الذي قتل معاون مدير قسم المخدرات في الديوانية - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتاجرين بالمواد المخدرة، وبتاريخ ٢٠٢٢/١/٣٠ حصل اشتباك مع احدى العصابات المطلوبة في تجارة المخدرات مع مفرزة لقسم مخدرات الديوانية على أثرها استشهد العقيد معاون مدير قسم المخدرات في المحافظة ذاتها".وأضاف البيان، أن "الجاني لاذ بالفرار، وعلى غرار ذلك تم تشكيل فريق عمل امني مختص وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمت الإطاحة بالمسؤول عن مقتل العقيد الشهيد بعد نصب كمين محكم له ومداهمة منزلة في منطقة النهروان ضمن محافظة بغداد".وأشار البيان إلى أن المتهم "بحوزتة أنبوبات تعاطي مخدرات وكمية من المخدرات ومسدس غير مرخص، وتم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الإجراءات القانونية اللازمة".