القبض على 4 ارهابيين في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المطلوبين بينهم اربعة ارهابيين، وضبط عبوة ناسفة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة، من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن مناطق غربي بغداد، كما تمكنت القوة نفسها بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفيحة معدنية سعة (٥)كغم من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار وهي "مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية" وعلى الفور تم استدعاء الجهد الهندسي للفرقة ورفعها بدون حادث، وذلك ضمن منطقة ابو غريب/الشورتان".

واضاف البيان، ان "قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من القاء القبض على (13)متهم وفق مواد قانونية مختلفة احدهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة، فيما تمكنت قوة من مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات المتواجدة في السيطرة ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتفعيل حاسبة المطلوبين من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولة دخولهما الى العاصمة بغداد في سيطرتي (هور رجب- الانتصار) جنوب وشرق بغداد".

وبحسب البيان، تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على (3) متهمين بالـ (دكة العشائرية) ومصادرة أسلحتهم، في حين تمكنت قوة من الفرقة ذاتها من القاء القبض على مروج ومتعاطي للمخدرات، ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة مع أجهزة تعاطيها ضمن مناطق شرقي بغداد".

وتابع البيان ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على طرفي مشاجرة ومصادرة أسلحتهم، وتمكنت قوة أخرى من الفرقة نفسها من اعتقال متهم بتعاطي وترويج المخدرات، ضبط بحوزته كمية من مادة (الكرستال) ضمن مناطق غربي بغداد".

ولفت الى انه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".