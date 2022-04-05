فتح طرق ورفع كتل كونكريتية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تستمر وضمن خططها المرسومة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم خلال حركتهم اليومية في طرقات العاصمة بغداد وفي نشاطاتهم الرمضانية، وذلك من خلال رفــع الكــتل الكـونكريتية وفتح الـطرق المغلقة منذ سنوات لـدواعي امنية، اذ واصلت لجنة "فتح الطرق ورفع التجاوزات" وبجهود مميزة عملها في العاصمة بغداد ملبيةً لمناشدات المواطنين الواردة عبر صفحة الـ(facebook) الخاصة بقسم اعلام القيادة، حيث باشر الجهد الهندسي/قيادتنا بإشراف مباشر للجنة أعلاه وبحضور اللواء ممثل مكتب رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع قطعات اللواء الـ(١٥) شرطة اتحادية والجهد الهندسي لأمانة بغداد/الرصافة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة الداخلية ضمن المحلات ( ١٠١، ١٠٢، ١٠٣) في الازقة ( ٣٥، ٢، ٢٧، ١، ٣، ٥، ٧) قرب فندق بابل، وقناة السومرية، ودائرة الاقامة، المركز النفطي، البتاويين، ضمن قاطع الرصافة".وقامت لجنة فتح الطرق ورفع التجاوزات في الكرخ، "بفتح طريقين في شارع الربيع الذي يربط حي العدل بساحة عدن محلة (٦٤٥) وطريق خدمي لمواطني منطقة "علي الصالح" يطل على الشارع الخدمي ضمن المحلة (٤٠٦) زقاق ٤٤ حي السلام، وبحضور المعاونين الأمنيين في اللوائين الخامس شرطة اتحادية والسابع والعشرون جيش عراقي، بالإضافة إلى فتح طريقين اثنين آخرين ضمن منطقة الحرية قرب مطعم "زاد" ضمن المحلة (٤٢٠) وفتح طريق نزلة جسر الدباش محلة (٤٢٢) بجهود هندسية من قبل القسم البلدي في منطقة الحرية والمعاون الأمني في اللواء الخامس شرطة اتحادية".