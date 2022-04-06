لهذا السبب.. شاب يقتل فتاة وينتحر في البصرة - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل فتاة على يد أحد الشباب في محافظة البصرة.







وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شابا أقدم على قتل فتاة ومن ثم أطلق النار على نفسه وأنتحر".



وأضاف، أن "الحادث جاء نتيجة رفض ذوي الفتاة زواجها من الجاني المنتحر".