عمليات بغداد: القبض على عدد من المطلوبين بينهم ارهابي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لتوفير الاجواء الامنة المستقرة في ليالي رمضان المباركة ولجميع مناطق العاصمة تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون ومرتكبي جرائم الدكة العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية" وتجار ومروجي المواد المخدرة مع تكثيف واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الامنية في (فرقة المشاة الحادية عشرة والفرقة الاولى شرطة اتحادية) ومن خلال ممارساتها الامنية من القاء القبض على (١٩)متهم وفق مواد قانونية مختلفه بينهم ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية ومتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة بالاضافة الى تفكيك ورفع (٤)رمانات يدوية من قبل مفارز مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) ضمن مناطق (الزعفرانية،المشتل،البلديات،الفضيلية،مدينة الصدر) بجانب الرصافة".واضافت انه "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على(١٤)متهم، بينهم ارهابي مطلوب وفق الماده ١/٤ارهاب بعد متابعة ميدانية ورصد تحركاته في منطقة الشهداء/ابي غريب، و(١٣) آخرين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) مع مصادرة الاسلحة الغير مرخصة التي بحوزتهم ضمن مناطق (الطي،شاطئ التاجي، السيدية،الشعلة) بجانب الكرخ".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".