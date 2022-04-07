القبض على متهم يتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام حي العامل، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالعملة المزيفة من فئة الدولار الأمريكي، حيث ضبط بحوزته مبلغ مزيف قدره (30 ألف دولار مع مسدس)".وأضاف البيان، أن "أقوال المتهم دونت وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٥٢ من قانون البنك المركزي".وفي سياق آخر، أشارت المديرية إلى أن مفارزها "نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال 24 ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم أصوليا وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".