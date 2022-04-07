بمشاركة 10 فرق.. إخماد حريق اندلع داخل مجمع تجاري في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإندلاع حريق داخل مجمع تجاري في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "10 فرقط اطفاء من الدفاع المدني كافحت حريق اندلع داخل مجمع المائدة للتسوق في مركز محافظة كربلاء".