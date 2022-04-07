في بغداد.. القبض على اثنين يسرقان حقائب النساء باستخدام مسدس "جداحة"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود عدة شكاوى تتضمن قيام متهمين اثنين بسرقة حقائب نسائية تحت التهديد بواسطة مسدس وهمي (جداحة) ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المنصور، وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم المنصور وضرورة إلقاء القبض على المتهمين".وأضاف البيان: "تم نصب كمين محكم بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، وتمكنت مفارز القسم من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وتم اصطحابهما الى مركز الشرطة مع المشتكيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".