بينهم إرهابيان.. القبض على 6 متهمين ومصادرة أسلحة استخدمت بـ"دكة عشائرية" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين ومصادرة أسلحة استخدمت بـ"دكة عشائرية" في العاصمة بغداد.





وتابع، أن "قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الكرخ تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (295/ تزوير)". وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجدهما في قاطع المسؤولية ضمن مناطق شمال بغداد".وتابع، أن "قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الكرخ تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (295/ تزوير)".

واشار البيان الى أن "مفرزة من مديرية الامن السياحي وبالاشتراك مع قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة (28/مخدرات) بعد اجراء عملية تفتيش لـ(الكوفي شوب) الذي يعمل فيه، ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة مع جهاز لتعاطيها ضمن احدى مناطق الكرخ".

الى ذلك، "تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين هم احد اطراف مشاجرة ونقل شخصين اثنين الى المستشفى بعد اصابتهم بجروح على اثر تلك المشاجرة ومصادرة الأسلحة المستخدمة فيها ضمن مناطق جنوبي بغداد".