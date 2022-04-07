اصابة شخصين اثر اطلاق نار ومشاجرة عشائرية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخص مجهول الهوية فتح نيران مسدسه باتجاه مدني ضمن منطقة حي الامانة في مدينة الصدر مااسفر عن اصابته بجروح بمنطقة القدم".واضاف ان "مشاجرة عشائرية بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والسلاح الابيض ضمن قطاع ٨ في مدينة الصدر مااسفر عن اصابة شخص من احد طرفي المشاجرة بعدة طعنات سكين".واشار المصدر الى ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واعتقلت ٤ اشخاص من متسببي النزاع".