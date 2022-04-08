الاستخبارات تقبض تاجر مخدرات افريقي الجنسية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية خاطفة نفذت من قبل الابطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أسفرت عن القاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة من يحمل الجنسية الافريقية وبالجرم المشهود وبحوزته (٥) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد".واضافت ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة في بغداد ومفرزة من جهاز الامن الوطني ".واشارت الوكالة الى انه "تم تسليمة الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".