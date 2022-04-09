القبض على "مخمور" حاول حرق ردهة مستشفى في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال واجباتها في حفظ مؤسسات الدولة عامة و المستشفيات خاصة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم مخمور اقبل على فتح قناني الاوكسجين محاولا حرق الجناح الخاص في مستشفى الزعفرانية العام ضمن محافظة بغداد".وأضافت أن المتهم "تم تسليمة بوصل استلام اصولي الى مركز شرطة الزعفرانية".